Слуцкий ответил Талалаеву

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слова наставника «Ахмата» Андрея Талалаева, ранее заявившего, что грозненскому клубу тяжело конкурировать на трансферном рынке с вылетевшими в ФНЛ «Рубином» и «Арсеналом», которые предлагают футболистам слишком хорошие условия.

«Про кого он говорил? В ФНЛ есть потолок зарплат, и мы обязаны соблюдать все эти требования. Естественно у оставшихся футболистов действуют прежние контракты. Но вряд ли мы их как-то завалим деньгами, потому что они заключили соглашения не в это межсезонье», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Слуцкий заявил, что основной мотивацией для перехода игроков в казанский клуб являются не деньги, а условия и возможности, которые предоставляет «Рубин» для роста футболистам.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ казанцы не сумели сохранить прописку в Премьер-лиге, заняв 15-е место в турнирной таблице. Следующий сезон команда Слуцкого проведёт в ФНЛ.