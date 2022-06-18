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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капитан «Уфы» перейдёт в «Химки»

18 Июня 2022 • 10:18 Комментировать

Защитник и капитан «Уфы» Алексей Никитин продолжит карьеру в «Химках», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист подпишет с подмосковным клубом двухлетний контракт, а уфимцы получат денежную компенсацию за трансфер своего лидера. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Никитина в 800 тысяч евро.  

Ранее сообщалось, что Никитин принял решение остаться в «Уфе», чтобы помочь своей команде в матчах ФНЛ.

В минувшем сезоне 30-летний защитник провёл в составе «Уфы» 27 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами. Напомним, башкирский клуб не сумел сохранить прописку в Премьер-лиге, уступив по сумме двух стыковых встреч «Оренбургу» (3:4).    

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Уфа Алексей Никитин
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