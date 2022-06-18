Александр Кержаков: «Готов рассмотреть любые предложения»

Экс-наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своих дальнейших планах. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

В разговоре с журналистом специалист подчеркнул, что пока не ведет переговоров с другими клубами. При этом он отметил, что ему без разницы, где работать – будь то РПЛ или ФНЛ.

«Я готов рассмотреть любые предложения», - заявил тренер.

Александр занимал пост рулевого «Пари НН» с лета прошлого года. Под руководством Кержакова команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. После его отставки пост наставника занял Михаил Галактионов.