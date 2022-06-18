Молодой российский полузащитник Алексей Миронов официально подписал долгосрочное соглашение с «Ростовом» Валерия Карпина.

Как сообщает пресс-служба ростовского клуба, 22-летний российский футболист официально подписал с «Ростовом» долгосрочное пятилетнее соглашение. Стоит отметить, что Миронов является воспитанником московского «Локомотива». В последние годы полузащитник выступал в подэлитном дивизионе в составе «Оренубрга».

В прошедшем сезоне Алексей Миронов провёл в ФНЛ в составе «Оренбурга» 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами.