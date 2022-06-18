Евсеев и Лоськов вместе съездили на рыбалку

Два экс-футболиста московского «Локомотива» Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов вместе выбрались на рыбалку.

Евсеев в своих социальных сетях выложил совместную фотографию с Лоськовым, где экс-игроки хвастались своим уловом. Евсеев написал, что они с Лоськовым давно откладывали рыбалку, но всё же сумели выбраться и поймали много рыбы. Экс-защитник добавил, что они загадают желания и отпустят улов.

Напомним, что на данный момент Вадим Евсеев является главным тренером ярославского «Шинника». Лоськов до этого входил в тренерский штаб «Локомотива».