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Евсеев и Лоськов вместе съездили на рыбалку

18 Июня 2022 • 09:07 Комментировать

Два экс-футболиста московского «Локомотива» Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов вместе выбрались на рыбалку.

Евсеев в своих социальных сетях выложил совместную фотографию с Лоськовым, где экс-игроки хвастались своим уловом. Евсеев написал, что они с Лоськовым давно откладывали рыбалку, но всё же сумели выбраться и поймали много рыбы. Экс-защитник добавил, что они загадают желания и отпустят улов.

Напомним, что на данный момент Вадим Евсеев является главным тренером ярославского «Шинника». Лоськов до этого входил в тренерский штаб «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Лоськов Вадим Евсеев
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