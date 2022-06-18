Алдонин — о переходе Гайича: В ЦСКА случайных трансферов не бывает

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал журналистам о том, что он думает по поводу перехода сербского защитника Милана Гайича в «армейский» клуб.

Алдонин сказал «Спорт-Экспрессу», что не знает о том, сможет ли сербский защитник достойно заменить Марио Фернандеса, но всем болельщикам хотелось бы этого. Экс-игрок отметил, что случайных трансферов в ЦСКА точно не бывает, так что селекционная работа по Гайичу велась.

Напомним, что Милан Гайич в прошлом сезоне выступал в сербском чемпионате за «Црвену Звезду». Защитник провёл 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.