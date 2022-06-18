«Ростов» сделал предложение «Динамо» по Комличенко

Российский центрфорвард Николай Комличенко, выступающий за столичное «Динамо», может продолжить карьеру в другом российском коллективе. По информации телеканала «Матч ТВ», интерес к нападающему проявляет «Ростов».

Источник утверждает, что «жёлто-синие» уже сделали предложение москвичам по поводу продления аренды 26-летнего игрока. При этом «Динамо» не горит желанием отпускать Комличенко.

Сезон-2021/2022 Николай провел за ростовчан на правах аренды. Николай принял участие в 28 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи. Он связан контрактом с «Динамо» до 2024 года.