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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль: «Спартак» знают во всём мире, это большая ответственность»

18 Июня 2022 • 06:59 Комментировать (1)

Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем назначении в российский топ-клуб.

В интервью клубному ютуб-каналу испанский специалист заявил, что принял предложение «красно-белых», несмотря на хорошие условия в швейцарском «Базеле». По словам Абаскаля, в Москве создан большой проект, нацеленный только на победы.

«Спартак» знают во всем мире, это большая ответственность», - сказал тренер.

У руля «народной команды» Гильермо сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб занял лишь десятое место в прошлом розыгрыше РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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