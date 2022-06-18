Абаскаль: «Спартак» знают во всём мире, это большая ответственность»

Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своем назначении в российский топ-клуб.

В интервью клубному ютуб-каналу испанский специалист заявил, что принял предложение «красно-белых», несмотря на хорошие условия в швейцарском «Базеле». По словам Абаскаля, в Москве создан большой проект, нацеленный только на победы.

«Спартак» знают во всем мире, это большая ответственность», - сказал тренер.

У руля «народной команды» Гильермо сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого клуб занял лишь десятое место в прошлом розыгрыше РПЛ.