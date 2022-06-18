Ветеран «Спартака» возмущён нежеланием руководства клуба сыграть в Суперкубке

Как известно, руководство московского «Спартака» подумывает о бойкоте Суперкубка России, в котором «красно-белым» предстоит сразиться с питерским «Зенитом». Причем инициатива исходит не от кого-нибудь, а от самих игроков. Эта ситуация сильно возмущает бывшего футболиста московского клуба - Андрея Тихонова. По его словам, футболисты вообще не должны заниматься подобной политикой.

- Что это за бред вообще? Как это футболист может не захотеть играть в футбол? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Санкт-Петербурге, какие проблемы? Какая разница: сильнее быть на домашней арене или на другой, - цитирует Тихонова телеграм-канал «Ложе Прессы».