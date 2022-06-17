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Агент ФИФА: «Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек»

17 Июня 2022 • 22:50 Комментировать

Агент ФИФА Владимир Абрамов рассказал в интервью «Спорт День за Днем», почему нападающий «Зенита» Артём Дзюба до сих пор не перебрался в другой клуб.

«Он просто знает, сколько он стоит. Или ему кажется, что он знает. Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек, у него по жизни всё есть, это не последние его деньги. Он ведёт себя правильно.

Не знаю, нужна ли ему Турция. По-моему, он может быть востребован в России», – заявил Абрамов в интервью «Спорт День за Днем».

На вопрос о том, может ли Дзюба продолжить карьеру в другом российском клубе, Абрамов ответил: «Никто не знает его запросов. Дзюба – москвич, он хочет жить в родном городе. В Москве много клубов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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