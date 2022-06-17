Абаскаль пообещал привить «Спартаку» интенсивный и агрессивный футбол

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на клубном канале в YouTube рассказал о своём штабе и будущем стиле игры команды.

- В одном из интервью вы рассказывали, что как воспитанник «Барселоны» будете всегда верны философии этого клуба. В чем именно заключается она?

- Она многое дала мне лично, взрастила меня как игрока и человека. Я получил много человеческих качеств. Философия «Барселоны» - это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле и не позволять доминировать сопернику. Да, это философия клуба, у меня она немного отличается, тем не менее, это главная идея, но она все равно проходит. Это доминировать на поле, владеть больше мячом, чем соперник, и побеждать таким образом.

План на ближайшее время и вообще очень простой - работать и работать усердно, работать с желанием, мотивацией, выдавать свой максимум, чтобы команда добивалась успеха, потому что главное - это команда, это клуб.

- Вы наверняка уже посмотрели матчи «Спартака». Что можете сказать о команде, с которой через несколько дней уже познакомитесь лично?

- Конечно, мы изучали матчи «Спартака», особенно, последние 10 матчей и финал Кубка тоже хорошо изучили. Было много положительных моментов, естественно, есть моменты, над которыми стоит поработать. Конечно, у команды был другой тренер с другой игровой схемой, поэтому сейчас нам будет нужно работать. Конечно, были положительные моменты, и мы постараемся их все сохранить, потому что предыдущий тренерский штаб провел хорошую работу. Мы постараемся улучшить, и те моменты, которые отличаются по схеме, мы будем работать и над ними. Нам есть что улучшать.

- Вы действительно молодой тренер, и многие болельщики опасаются, что это может создать вам некоторые проблемы в работе в незнакомой стране. Вы сами не боитесь этого?

- Возраст здесь не играет никакой роли, потому что можно посмотреть и на футболистов. Многим по 18, 19 лет, можно спросить и у них, насколько они готовы. Нет, здесь возраст роли не играет. Главное, что будет показывать, - это результаты нашей работы, то, что нужно доносить до футболистов, создавать правильную атмосферу, правильно мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле.

- Кто приехал с вами, кто будет вашими ассистентами?

- Со мной приехал Карлос, с которым мы работаем уже пять лет, хорошо знаем друг друга, он будет моим помощником. Также есть тренер по физподготовке Фернандо и Владимир. Мы приехали втроем. Также мы будем знакомиться с тренером вратарей, с остальными помощниками, с видеоассистентом сегодня познакомимся.

- Вы сказали, что, возможно, поменяете схему. Каким будет ваш «Спартак» на поле?

- Будет гибкая схема. Конечно, мы в ближайшее время будем над этим работать и показывать, как мы будем играть. Единственное, что могу сказать, что это будет интенсивный агрессивный футбол. Мы будем навязывать свою игру соперникам.