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Абаскаль назвал причину переезда из Швейцарии в Москву

17 Июня 2022 • 22:14 Комментировать

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на клубном канале в YouTube поделился впечатлениями от посещения стадиона и музея.

- Для меня всё это было очень впечатляюще, зайти на этот стадион, увидеть его изнутри, посмотреть музей, на то, как год за годом играли. Великая история была у этого клуба, это действительно впечатляет.

Это важно, это история, она нас мотивирует и заставляет понять ту ответственность, которая лежит на наших плечах. Мы постараемся держать эту планку, и чтобы каждый из нас выжимал максимум.

- Когда возник вариант возглавить «Спартак», долго ли раздумывали над этим предложением?

- В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения, и я его принял. Хочу поблагодарить в первую очередь спортивного директора, потому что мы с ним общались, он меня убедил, что мы можем добиваться здесь многого. Здесь есть много работы, нам нужно идти вперед. Для меня не сказать, что это было сложное решение, потому что я вижу, что здесь любят и понимают футбол. Я очень люблю футбол, поэтому для меня это решение не было сложным.

- Многих удивило, что вы решили все-таки сменить Швейцарию на Россию. Что стало решающим фактором?

- С этой точки зрения как раз и было наиболее сложным принять такое решение, потому что я работал в Швейцарии, там были очень хорошие условия. Это была мяч третья команда. Тем не менее, я перешел в «Спартак», это большой проект, нацеленный на победы. Всё было убедительно, я с нетерпением жду этого. «Спартак» - это большой клуб, который знают во всем мире, поэтому это не вопрос смены страны. Это большой клуб, большая ответственность, поэтому будем стараться.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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