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Новичок ЦСКА Гайич сравнил себя с Фернандесом

17 Июня 2022 • 22:04 Комментировать (1)

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что станет достойной заменой Марио Фернандесу, который приостановил карьеру.

«Я знаю Марио Фернандеса. Он легенда клуба и великолепный игрок. Я попробую повторить это. И попытаюсь быть так же хорош, как и он», — цитирует Гайича официальный сайт клуба.

17 июня ЦСКА объявил о трансфере 26-летнего серба. Контракт подписан до 2025 года. Ранее Гайич защищал цвета ОФК из Белграда, «Бордо» и «Црвены Звезды».

Напомним, после окончания сезона-2021/22 защитник ЦСКА Марио Ферандес объявил о приостановке карьеры на неопределённый срок. Он признался, что «чувствует колоссальную усталость и огромное изнеможение».


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес РПЛ Милан Гайич
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