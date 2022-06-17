Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Во всём должна быть какая-то мера» - Колосков – об использовании флага и гимна России на детских футбольных соревнованиях

17 Июня 2022 • 21:56 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о необходимости обязательного использования гимна и флага России перед началом футбольных матчей на всех уровнях, включая детский.

«Во всем должна быть какая-то мера», — начал Колосков. – Я на сто процентов выступаю за воспитание патриотических качеств, любовь к Родине, за знание нашей истории, нашего гимна и флага, но в этом все-таки должны разобраться специалисты. Иначе мы дойдем до того, что уже в детском саду начнем использовать символику, которая применяется в самых торжественных случаях, — сказал Колосков «Спорту День за Днём».

Эксперт считает, что такой мощный атрибут патриотизма, как флаг и гимн, нельзя применять там, где нет такой необходимости. Почётный президент РФС заявил, что выступает не против этой инициативы, но против того, чтобы изменять границы применения национальных символов спонтанно.

Ранее председатель Госдумы Дмитрий Свищев выступил с речью на форуме в Санкт-Петербурге, где предложил, что все детские спортивные мероприятия должны начинаться с гимна и торжественного поднятия флага.     


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков РПЛ Дмитрий Свищев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
22:50 · Россия. Премьер-лига
Агент ФИФА: «Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль пообещал привить «Спартаку» интенсивный и агрессивный футбол
22:14 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал причину переезда из Швейцарии в Москву
22:04 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Гайич сравнил себя с Фернандесом 1
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Во всём должна быть какая-то мера» - Колосков – об использовании флага и гимна России на детских футбольных соревнованиях
21:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян обвинил арбитров женской Суперлиги в подсуживании «Зениту»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «С приходом Йокановича, игра «Динамо» будет завязана на контроле мяча» эксклюзив
20:22 · Россия. Премьер-лига
Новиков заявил, что Бувач несёт ответственность за назначение Йокановича
20:10 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайича не ответил на вопрос, готов ли защитник заменить ушедшего Фернандеса
19:54 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отказался переходить в ПАОК 1
19:38 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Ничего не жду от Йокановича»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Не понимаю, как относиться к Йокановичу
19:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал уход Уткина из клуба
19:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Гайичу будет тяжело заменить Фернандеса эксклюзив
Все новости
Рекомендуем