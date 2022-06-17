«Во всём должна быть какая-то мера» - Колосков – об использовании флага и гимна России на детских футбольных соревнованиях

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о необходимости обязательного использования гимна и флага России перед началом футбольных матчей на всех уровнях, включая детский.

«Во всем должна быть какая-то мера», — начал Колосков. – Я на сто процентов выступаю за воспитание патриотических качеств, любовь к Родине, за знание нашей истории, нашего гимна и флага, но в этом все-таки должны разобраться специалисты. Иначе мы дойдем до того, что уже в детском саду начнем использовать символику, которая применяется в самых торжественных случаях, — сказал Колосков «Спорту День за Днём».

Эксперт считает, что такой мощный атрибут патриотизма, как флаг и гимн, нельзя применять там, где нет такой необходимости. Почётный президент РФС заявил, что выступает не против этой инициативы, но против того, чтобы изменять границы применения национальных символов спонтанно.

Ранее председатель Госдумы Дмитрий Свищев выступил с речью на форуме в Санкт-Петербурге, где предложил, что все детские спортивные мероприятия должны начинаться с гимна и торжественного поднятия флага.