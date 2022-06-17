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Григорян обвинил арбитров женской Суперлиги в подсуживании «Зениту»

17 Июня 2022 • 21:39 Комментировать

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян рассказал о судействе в женском футболе.

«Я сейчас вынужден буду превратить пресс-конференцию в какой-то срач. Давайте так. «Зенит» у нас выиграл 1:0 на нашем поле — гол был забит с чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» — гол был забит с чистейшего офсайда. Это уже сколько очков? Плюс 4.

Вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более, ключевую, чтобы мы забили гол с офсайда — и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали «Зениту»? На мой взгляд, тоже нет», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В женской Суперлиге ЦСКА сыграл 14 матчей, в которых набрал 31 очко. «Армейский» клуб идёт на втором месте. Лидирует в турнирной таблице «Зенит», набрав 35 очков после 13 туров.

Действующим чемпионом России в женском футболе является «Локомотив». В прошлом сезоне ЦСКА занял второе место, команда отстала от победителей на 13 очков. В следующем туре команда Григоряна проведёт против «Ростова». Встреча состоится в Москве, 9 июля.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Женский Футбол Александр Григорян
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