Ветеран «Динамо» в эксклюзивном интервью для «Евро-Футбол.Ру» Алексей Петрушин поделился мнением о назначении Славиши Йокановича главным тренером «Динамо».

- Сербский тренер Славиша Йоканович назначен главным тренером «Динамо». Как вы это воспринимаете?

- Пока никак. Мне он неизвестен, поэтому с осторожностью отношусь к этому назначению. Хотя его девиз, как я прочитал – «лучше пас» или что-то такое. Поэтому понятно, в какой футбол будет играть «Динамо». Основа – это пас. Все будет завязано на контроле мяча. Я посмотрел, где он работал. Недолго он задерживался во многих клубах. Хотя были и успехи. Но с 2012-го года у него не было успешных сезонов.

- Удивлены, что выбор «Динамо» пал на малоизвестного специалиста?

- Нет. Это ведь не только к «Динамо» относится. Это больше вопрос к руководству клуба, какие критерии ими двигали при выборе наставника.

- Йокановича приглашал Бувач. Может все дело в их личном знакомстве?

- Я этого не исключаю. Тем более они одной национальности. Может они и пересекались где-то.

- Вы ждали иностранца в «Динамо», или российского тренера?

- Я читал, кто претендовал на позицию главного тренера. Но все-таки надеялся, что выбор падет на отечественного специалиста.

- Так почему не доверили это место российскому тренеру?

- Для меня тоже иногда загадка, из чего исходят руководители, которые приглашают того или иного специалиста.

- Писали, что в «Динамо» хотели позвать Владимира Федотова, который возглавил ЦСКА.

- Для каждого тренера своя команда. Не каждый может прийти и успешно работать, как Гвардиола, который куда не придет, везде добивается хороших результатов. Тренеров, которые придут и из любого клуба сделают конфетку, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но одно дело «Сочи», а другое – «Динамо». Нельзя сравнивать. Так же, как и не всякий футболист заиграет в любом клубе. Есть такие примеры даже среди великих футболистов.

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- Пример Шварца, который успешно поработал с «Динамо», мог сыграть свою роль, чтобы пригласить иностранца?

- Естественно, какую-то роль это сыграло. Я не сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы «Динамо» продолжило играть в тот футбол, который оно показывало в прошлом сезоне. Хотя любой тренер видит футбол по-своему. Я могу только предполагать.

- Почему наши команды продолжают делать акцент на иностранных тренеров?

- Это немного нелогично. Я за то, чтобы работали наши специалисты. Не могу судить, кто посоветовал Йокановича, и почему. Здесь много вопросов.

- Вас беспокоит судьба «Динамо» в предстоящем сезоне?

- Конечно. Она меня всегда беспокоит. Все-таки я динамовец. Хотелось бы, чтобы клуб угадал с этим тренером.

Елена Григорьевская