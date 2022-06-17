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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новиков заявил, что Бувач несёт ответственность за назначение Йокановича

17 Июня 2022 • 20:22 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост наставника московского клуба.

«Сможет ли «Динамо» сохранить вектор развития? Это уже вопрос к Бувачу [спортивный директор «Динамо»]. Он выбирает тренера. Поэтому, если он принял такое решение и назначил Йокановича, значит, Желько нести ответственность», — цитирует Новикова «Чемпионат».

Тренер добавил, что Славиша может следовать той стилистике, которую демонстрирует команда. А это значит, что ему по силам продолжить то дело, которое начал Шварц. Новиков признался, что никогда не слышал о сербском специалисте, но воспользовался шансом пожелать ему удачи в работе в «Динамо».

17 июня, «бело-голубые» объявили о назначении на пост главного тренера 53-летнего специалиста, подписав с ним контракт по схеме «1+1+1».  


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кирилл Новиков РПЛ Славиша Йоканович Желько Бувач
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