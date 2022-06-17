Новиков заявил, что Бувач несёт ответственность за назначение Йокановича

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост наставника московского клуба.

«Сможет ли «Динамо» сохранить вектор развития? Это уже вопрос к Бувачу [спортивный директор «Динамо»]. Он выбирает тренера. Поэтому, если он принял такое решение и назначил Йокановича, значит, Желько нести ответственность», — цитирует Новикова «Чемпионат».

Тренер добавил, что Славиша может следовать той стилистике, которую демонстрирует команда. А это значит, что ему по силам продолжить то дело, которое начал Шварц. Новиков признался, что никогда не слышал о сербском специалисте, но воспользовался шансом пожелать ему удачи в работе в «Динамо».

17 июня, «бело-голубые» объявили о назначении на пост главного тренера 53-летнего специалиста, подписав с ним контракт по схеме «1+1+1».