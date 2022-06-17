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Дзюба отказался переходить в ПАОК

17 Июня 2022 • 19:54 Комментировать (1)

Российский форвард Артём Дзюба мог оказаться в греческом ПАОКе, сообщил журналист Георгиос Сидеридис в социальных сетях.

По данным инсайдера, 33-летний нападающий отказался от перехода в «Црвену Звезду», для него приоритет – переход в «Фенербахче».

Ранее мы сообщили о том, что Дзюба перейдёт в турецкий клуб и подпишет контракт на два года. Известно, что «Фенербахче» будет платить футболисту зарплату в 3,5 миллиона евро в год.

В конце мая футболист объявил о том, что принял решение не продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. После этого в российских СМИ реальными вариантами для продолжения карьеры назывались не больше трёх клубов, и в этом списке был «Фенербахче».


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче ПАОК Артём Дзюба РПЛ
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