Дзюба отказался переходить в ПАОК

Российский форвард Артём Дзюба мог оказаться в греческом ПАОКе, сообщил журналист Георгиос Сидеридис в социальных сетях.

По данным инсайдера, 33-летний нападающий отказался от перехода в «Црвену Звезду», для него приоритет – переход в «Фенербахче».

Ранее мы сообщили о том, что Дзюба перейдёт в турецкий клуб и подпишет контракт на два года. Известно, что «Фенербахче» будет платить футболисту зарплату в 3,5 миллиона евро в год.

В конце мая футболист объявил о том, что принял решение не продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга. После этого в российских СМИ реальными вариантами для продолжения карьеры назывались не больше трёх клубов, и в этом списке был «Фенербахче».