Силкин: «Ничего не жду от Йокановича»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера «бело-голубых».

«Йоканович не очень клубы тренировал. В известный клуб чтобы попасть, нужно что-то из себя представлять. Честно, ничего не жду от Йокановича. Сто процентов теперь в «Динамо» появятся югославские футболисты», — заявил Силкин «Чемпионату».

По мнению тренера, чтобы бороться за высокие места, клубу нужно покупать футболистов на каждую позицию, даже на вратарскую. Сейчас не о чем говорить, время все покажет, предстоит много работы.

Ранее «Динамо» объявило о назначении 53-летнего Йокановича на пост главного тренера команды.