Кобелев: Не понимаю, как относиться к Йокановичу

Бывший главный тренер «Динамо» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост рулевого «бело-голубых».

«Не понимаю, как я должен относиться к назначению Йокановича. Какие ожидания в новом сезоне? Давайте посмотрим», — цитирует слова Кобелева «Чемпионат».

Тренер заявил, что назначение было ожидаемо. Теперь нужно ждать нескольких югославских игроков.

Ранее пост наставника московского «Динамо» покинул Сандро Шварц, который отправился в «Герту». Трудовой договор со Славишей Йокановичем заключен на один год с возможностью продления еще на два года при выполнении некоторых условий.