Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: Не понимаю, как относиться к Йокановичу

17 Июня 2022 • 19:33 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» отреагировал на назначение Славиши Йокановича на пост рулевого «бело-голубых».

«Не понимаю, как я должен относиться к назначению Йокановича. Какие ожидания в новом сезоне? Давайте посмотрим», — цитирует слова Кобелева «Чемпионат».

Тренер заявил, что назначение было ожидаемо. Теперь нужно ждать нескольких югославских игроков.

Ранее пост наставника московского «Динамо» покинул Сандро Шварц, который отправился в «Герту». Трудовой договор со Славишей Йокановичем заключен на один год с возможностью продления еще на два года при выполнении некоторых условий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев РПЛ Славиша Йоканович Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
20:22 · Россия. Премьер-лига
Новиков заявил, что Бувач несёт ответственность за назначение Йокановича
20:10 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайича не ответил на вопрос, готов ли защитник заменить ушедшего Фернандеса
19:54 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отказался переходить в ПАОК 1
19:38 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Ничего не жду от Йокановича»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Не понимаю, как относиться к Йокановичу
19:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал уход Уткина из клуба
19:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Гайичу будет тяжело заменить Фернандеса эксклюзив
19:15 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий заявил, что состав практически укомплектован
18:56 · Россия. Премьер-лига
Березовский отреагировал на возможный трансфер Сперцяна в «Динамо»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал о будущем Игнатьева
18:49 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА сомневается в трансфере Гайича на перспективу
18:39 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов — о повышении зарплаты судьям РПЛ: «Я за эффективность»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Новички вливаются в команду хорошо»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий прокомментировал будущее Самошникова и Дюпина в клубе
Все новости
Рекомендуем