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Талалаев прокомментировал уход Уткина из клуба

17 Июня 2022 • 19:21 Комментировать

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на уход полузащитника команды Даниила Уткина.

«Конкретики нет, кто Уткина заменит. У нас есть ряд кандидатов, на каждую позицию мы ведем 4-5 футболистов из других клубов», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Наставник заявил, что в российском футболе можно заменить абсолютно любого игрока, незаменимых здесь нет.

22-летний Уткин перешел в «Ростов» из «Краснодара». Минувший сезон футболист провел в аренде в «Ахмате». Он забил десять голов и сделал три голевые передачи в 29 матчах с учетом всех турниров. По данным портала transfermarkt Уткин стоит 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Андрей Талалаев Даниил Уткин Ахмат
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