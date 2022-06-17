Талалаев прокомментировал уход Уткина из клуба

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на уход полузащитника команды Даниила Уткина.

«Конкретики нет, кто Уткина заменит. У нас есть ряд кандидатов, на каждую позицию мы ведем 4-5 футболистов из других клубов», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Наставник заявил, что в российском футболе можно заменить абсолютно любого игрока, незаменимых здесь нет.

22-летний Уткин перешел в «Ростов» из «Краснодара». Минувший сезон футболист провел в аренде в «Ахмате». Он забил десять голов и сделал три голевые передачи в 29 матчах с учетом всех турниров. По данным портала transfermarkt Уткин стоит 3,5 миллиона евро.