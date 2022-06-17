Слуцкий заявил, что состав практически укомплектован

Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился информацией о трансферной компании клуба.

«У нас есть ограничение по заявке, и если мы будем отталкиваться от него, то у нас еще есть возможность заявить трех футболистов, из них двух иностранцев. Поэтому, может, появятся новички, может, нет», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Тренер заявил, что основная часть селекционной работы уже завершена. До официального заявления ФИФА по поводу легионеров в России больше пока ничего сказать сейчас нельзя. Вероятнее всего, контракты игроков будут приостановлены еще на один сезон.