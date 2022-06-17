Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович — главный тренер «Динамо» официально

17 Июня 2022 • 19:08 Комментировать (1)

Сербский специалист Славиша Йоканович возглавил «Динамо», сообщила пресс-служба команды.

Сообщается, что контракт с 53-летним тренером подписан на сезон-2022/23 с опцией автоматического продления на сразу два следующих сезона. Однако, пролонгация контракта вступит в силу только при определённых результатах.

Последним клубом, в котором трудился Йоканович, стал «Шеффилд Юнайтед». 53-летний тренер работал в клубе с лета 2019 года по ноябрь того же года. Помимо этой команды, серб тренировал «Фулхэм», «Уотфорд», «Партизан», «Аль-Гарафу» и «Маккаби» Тель-Авив.

На этом посту Йоканович сменил немецкого специалиста Сандро Шварца.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
20:22 · Россия. Премьер-лига
Новиков заявил, что Бувач несёт ответственность за назначение Йокановича
20:10 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» не сможет регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайича не ответил на вопрос, готов ли защитник заменить ушедшего Фернандеса
19:54 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отказался переходить в ПАОК 1
19:38 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Ничего не жду от Йокановича»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Не понимаю, как относиться к Йокановичу
19:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал уход Уткина из клуба
19:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что Гайичу будет тяжело заменить Фернандеса эксклюзив
19:15 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий заявил, что состав практически укомплектован
18:56 · Россия. Премьер-лига
Березовский отреагировал на возможный трансфер Сперцяна в «Динамо»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал о будущем Игнатьева
18:49 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА сомневается в трансфере Гайича на перспективу
18:39 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов — о повышении зарплаты судьям РПЛ: «Я за эффективность»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Новички вливаются в команду хорошо»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий прокомментировал будущее Самошникова и Дюпина в клубе
Все новости
Рекомендуем