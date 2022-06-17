Сербский специалист Славиша Йоканович возглавил «Динамо», сообщила пресс-служба команды.

Сообщается, что контракт с 53-летним тренером подписан на сезон-2022/23 с опцией автоматического продления на сразу два следующих сезона. Однако, пролонгация контракта вступит в силу только при определённых результатах.

Последним клубом, в котором трудился Йоканович, стал «Шеффилд Юнайтед». 53-летний тренер работал в клубе с лета 2019 года по ноябрь того же года. Помимо этой команды, серб тренировал «Фулхэм», «Уотфорд», «Партизан», «Аль-Гарафу» и «Маккаби» Тель-Авив.

На этом посту Йоканович сменил немецкого специалиста Сандро Шварца.