Слуцкий рассказал о будущем Игнатьева

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о будущем нападающего команды Ивана Игнатьева.

«Есть ли представление по Ивану Игнатьеву? Я не готов сейчас персональные выводы делать. Понятно, что мы планируем, но есть и контрактные обязательства», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Тренер заявил, что может произойти такая же ситуация, которая была с полузащитником Игорем Коноваловым. Футболист работал с командой, но когда появился вариант, то он ушел в аренду.

Минувшей зимой Иван Игнатьев отправился в аренду в «Крылья Советов». Он провел пять матчей, в которых забил один мяч.