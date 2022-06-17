Ветеран ЦСКА сомневается в трансфере Гайича на перспективу

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о трансфере защитника Милана Гайича.

«26 лет — хороший, зрелый возраст. Поиграет еще года 2-3, если травм не будет. Я бы одобрил эту покупку, но надо сначала посмотреть, что он из себя представляет», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Ветеран добавил, что ЦСКА нужны защитники, потому что, по мнению Пономарёва, в команде нет ни правого, ни левого игрока обороны. Эксперт надеется, что Гайич станет таким же приобретением, как Юсуф Языджи и Жан-Филипп Гбамен.

Контракт 26-летнего защитника с «армейским» клубом рассчитан до конца сезона-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.