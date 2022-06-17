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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий прокомментировал будущее Самошникова и Дюпина в клубе

17 Июня 2022 • 18:19 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о будущем вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.

«Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? Нет, такой уверенности нет», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что никаких коалиций в клубе нет. Естественно, что тот же Самошников будет ближе общаться с тем футболистом, которого лучше знает, но это все временно, когда все узнают друг друга лучше, будут коммуницировать больше.

«Рубин» по итогам минувшего сезона покинул Российскую премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Фнл РПЛ Юрий Дюпин Илья Самошников
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