Слуцкий прокомментировал будущее Самошникова и Дюпина в клубе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о будущем вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.

«Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? Нет, такой уверенности нет», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Специалист заявил, что никаких коалиций в клубе нет. Естественно, что тот же Самошников будет ближе общаться с тем футболистом, которого лучше знает, но это все временно, когда все узнают друг друга лучше, будут коммуницировать больше.

«Рубин» по итогам минувшего сезона покинул Российскую премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.