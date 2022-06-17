Сербский крайний защитник Милан Гайич стал игроком ЦСКА, сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним футболистом подписан сроком на три года. Футболист будет защищать цвета «армейцев» под 22-м номером. Вероятнее всего, футболист заменит на позиции правого защитника Марио Фернандеса, который принял решение приостановить карьеру.

Контракт Гайича с «Црвеной Звездой» истекает 30 июня. Он стал игроком ЦСКА на правах свободного агента. В прошлом сезоне чемпионата Сербии он сыграл 43 матча за команду во всех турнирах, забил один мяч и отметился 10 голевыми передачами.

За свою карьеру футболист имеет опыт выступлений за ОФК из Белграда и французский «Бордо».