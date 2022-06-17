Пресс-служба ЦСКА заставила подумать болельщиков клуба о новичке команды.

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30 июня у Милана Гайича истекает контракт с «Црвеной Звездой», он может перейти в ЦСКА бесплатно. Вероятнее всего, он станет заменой взявшему паузу Марио Фернандесу.

Ранее мы сообщили о том, что «армейский» клуб подпишет 26-летнего серба на три года с опцией продления контракта еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Гайич сыграл 43 матча за сербский клуб, забил один гол и отдал 10 результативных передач. Напомним, в ЦСКА уже есть игрок с фамилией Гайич – аргентинский форвард Адольфо Гайч, который по большей части скитается по арендам.