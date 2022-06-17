Жигулёв рассказал о своём будущем

Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулёв ответил на вопрос о своём будущем.

«У меня есть предложения от других клубов. Есть один очень хороший клуб РПЛ, от которого жду ответа. Если не получится, то есть еще варианты с тремя клубами в РПЛ. Есть ли «Факел» среди них? Да», — приводит слова Жигулёва «РИА Новости».

Футболист заявил, что не рассматривает варианты игры за рубежом, хочется играть в России, желание поскорее уже поехать на сборы.

Минувший сезон Илья Жигулёв провел в польском клубе «Заглембе», он принял участие в 15 матчах, в которых смог записать две результативные передачи на свой счет во всех турнирах.