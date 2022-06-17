Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль вернулся из отпуска в расположение «армейского» клуба, сообщила пресс-служба.

В опубликованном видео, новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поприветствовал игрока перед коллективом, а Карраскаль в шутку похлопал тренеру по животу.

Напомним, 24-летний колумбиец пополнил состав ЦСКА зимой 2022 года. Он перешёл в «армейский» клуб из аргентинского «Ривер Плейта» на правах аренды. В конце сезона ЦСКА выкупил права на футболиста за 6 миллионов евро.

Во второй части чемпионата России Карарскаль сыграл 13 матчей за команду, в которых отметился одним голом и результативной передачей.