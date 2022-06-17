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Путин призвал вкладываться в российский спорт

17 Июня 2022 • 17:41 Комментировать

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге призвал инвесторов вкладываться в российский спорт.

«Дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли миллионы долларов. Таким оказалось тихое убежище для капиталов. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест. Поддерживайте школы, университеты, культуру и спорт», — сказал Путин.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине большинство спортивных организаций исключило Россию от международных соревнований.

Это значит, что в следующем сезоне-2022/23 российские команды не смогут принять участие в еврокубках (Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций). Национальная команда тоже не сыграет официальные матчи.  


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