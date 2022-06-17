Гранат — о Йокановиче: Клуб сам решает, кого назначать

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на возможное назначение Славиши Йокановича на пост наставника «бело-голубых».

«Честно, не слышал об этом тренере, но Шварца раньше тоже никто не знал. Он построил хорошую команду, у которой было свое лицо, футболисты показывали интересный футбол», — цитирует слова Граната «РБ Спорт».

Экс-футболист ответил, что тренер не обязательно должен быть российским, в Европе много хороших специалистов, но решение всегда остается за клубом.

Ранее сообщалось, что Славиша Йоканович подписал трудовое соглашение с «Динамо» на два года с возможностью продления еще на год.