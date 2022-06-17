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Крицюк остаётся в «Зените», несмотря на заявление гендиректора о разрыве контракта

17 Июня 2022 • 17:22 Комментировать

CEO агентства Pushka Sports Данила Игнатов сообщил о том, что голкипер «Зенита» Станислав Крицюк продолжает находиться в расположении «сине-бело-голубых». Ранее генеральный директор команды Александр Медведев сообщил о том, что клуб договорился с футболистом разорвать контракт из-за частых травм Крицюка.

«Официальных объявлений по контракту не было. Кто-то что-то писал, но это не официальная информация. Стас сейчас тренируется в «Зените». Его контракт действует, вообще у него контракт подписан до 2023 года. Никто ему не сообщал, что контракт не будет продлен, потому что он автоматически продлевается до 2023 года», — цитирует Игнатова «Спорт День за Днём».

15 июня Александр Медведев заявил, что контракт с Крицюком расторгнут.   Гендиректор заявил, что к такому решению стороны пришли по взаимному согласию. Функционер сказал, что причиной этому стало состояние здоровья вратаря. Крицюку трудно не только играть, но и тренироваться в общей группе.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Станислав Крицюк РПЛ Александр Медведев
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