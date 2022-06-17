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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов: Хочу, чтобы российский ВАР был лучше, чем иностранный

17 Июня 2022 • 17:21 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хочет увидеть улучшение системы ВАР в России.

«Сейчас провайдером ВАР будет российская компания. Станет ли лучше работа? Посмотрим. Я же не Нострадамус, не могу сказать, будет лучше или хуже», — сказал Иванов «РБ Спорту».

Президент «Урала» заявил, что хотелось бы, чтобы судьи, которые работают на ВАР, стали выполнять свою работу качественнее, а новая российская техника была лучше, чем иностранная.

Ранее сообщалось, что Российская премьер-лига заключила договор с отечественной компанией Slomo на поставку необходимого оборудования для системы ВАР.  

В минувшем сезоне чемпионата России «Урал» занял 12-е место, набрав 33 очка в 30 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов РПЛ вар
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