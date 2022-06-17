Помощник Стукалова в «Уфе» может стать главным тренером «Енисея»

«Енисей» рассматривает на должность главного тренера Александра Нагорного, ассистента Алексея Стукалова в «Уфе».

По информации «Спорта День за Днём», в руководстве клуба хотят, чтобы на пост главного тренера пришёл человек, который будет показывать атакующий стиль игры. Напомним, что наставник «Енисея» Вадим Гаранин в ближайшее время возглавит «Сочи».

Под руководством Гаранина «Енисей» занял пятое место по итогам чемпионата ФНЛ и вышел в полуфинал Кубка России, где проиграл «Спартаку» (0:3).

Стоит отметить, что 39-летний Нагорный мог возглавить «Нефтехимик» полтора года назад, но руководство клуба сделало выбор в пользу Кирилла Новикова.