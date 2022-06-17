Колосков: Хочу, чтобы у Абаскаля всё получилось в «Спартаке»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на приезд нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в Москву.

«Никто не знает, получится ли у Абаскаля что-то в «Спартаке» или нет. Прилетел – уже хорошо. Лично я хотел бы, чтобы у него получилось», — заявил Колосков «РБ Спорту».

По словам функционера, сейчас нет смысла гадать о будущих результатах «Спартака», промежуточный итог можно будет смотреть после первого круга. Хочется, чтобы «красно-белые» были сильной командой и совсем неважно, кто при этом будет их тренировать.

10 июня «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера 33-летнего специалиста Гильермо Абаскаля.