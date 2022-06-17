Канчельскис: Дзюбе будет тяжело в «Фенербахче»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Продление футбольной жизни. Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ», — передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт рассказал, что играл против многих клубов из Турции, там болельщики не любят церемониться, если им что-то не нравится, сразу будут освистывать, но для Дзюбы будет хорошо, если он подпишет контракт с «Фенербахче».

Ранее 33-летний форвард покинул «Зениту» на правах свободного агента.