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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Дзюбе будет тяжело в «Фенербахче»

17 Июня 2022 • 16:17 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Продление футбольной жизни. Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ», — передает слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт рассказал, что играл против многих клубов из Турции, там болельщики не любят церемониться, если им что-то не нравится, сразу будут освистывать, но для Дзюбы будет хорошо, если он подпишет контракт с «Фенербахче».

Ранее 33-летний форвард покинул «Зениту» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Артём Дзюба Андрей Канчельскис РПЛ
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