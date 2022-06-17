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Абаскаль определился с помощниками в «Спартаке»

17 Июня 2022 • 16:08 Комментировать

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль определился с ассистентами, которые будут помогать ему в московском клубе.

Помощниками Абаскаля в «Спартаке» стали испанцы Карлос Мария Валье Морено и Фернандо Перес Лопес, а также босниец Владимир Слишкович. Лишь два тренера прошлого тренерского штаба остались в команде – это тренер по физподготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

10 июня «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды 33-летнего Абаскаля, который ранее руководил «Базелем». 9 июля «красно-белые» под руководством испанца сыграют против «Зенита» в матче за Суперкубок России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль
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