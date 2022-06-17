В Москве ограбили ветерана «Динамо»

В Москве был ограблен ветеран «Динамо» Александр Маховиков.

Об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против». По информации источника, ограбление произошло ещё в начале июня. 71-летний Маховиков пригласил в гости малознакомую Смирнову Марину. После ее ухода он увидел, что из шкафа пропали 400 000 рублей.

Ветеран неделю надеялся на то, что Марина вернёт ему эти деньги, но в какой-то момент его терпение лопнуло, и он написал заявление. Сейчас полицейские возбудили уголовное дело и занялись поисками девушки.

Александр Маховиков - бывший полузащитник «Динамо» и сборной СССР. В составе «Динамо» он провел 363 игры и забил 26 голов.