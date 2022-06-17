Булыкин: «Казанка» в принципе не нужна»

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о том, что «Локомотив-Казанка» не заявился на новый сезон ФНЛ-2.

«Наконец, то, о чем я говорил три года назад, начало до людей доходить. И люди начинают обращать внимание на собственных воспитанников и как можно быстрее их отправлять в команду мастеров. «Казанка» в принципе не нужна», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист предложил отправлять игроков в аренду в другие клубы. Булыкин не видит надобности «Казанки», потому что в России есть молодёжный чемпионат.

Ранее стало известно о том, что футбольный проект, клуб-донор «Локомотива» «Казанка» прекратила существование.