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Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и посетил «Открытие Арену» фото

17 Июня 2022 • 15:11 Комментировать

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в Москву и уже побывал на арене «красно-белых», об этом сообщила пресс-служба команды.

Телеграм-канал «Спартака» опубликовал фотографию испанского специалиста на «Открытие Арене».

10 июня, московский клуб объявил о назначении 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера. Это объявление вызвало резонанс со стороны ветеранов «Спартака», они остались недовольны назначением молодого специалиста.

Ранее Абаскаль работал в швейцарском «Базеле», который привёл к серебряным медалям в прошлом сезоне. Напомним, Паоло Ваноли после победы в Кубке России объявил об уходе с поста главного тренера «Спаратка».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль
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