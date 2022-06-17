Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в Москву и уже побывал на арене «красно-белых», об этом сообщила пресс-служба команды.

Телеграм-канал «Спартака» опубликовал фотографию испанского специалиста на «Открытие Арене».

10 июня, московский клуб объявил о назначении 33-летнего Абаскаля на пост главного тренера. Это объявление вызвало резонанс со стороны ветеранов «Спартака», они остались недовольны назначением молодого специалиста.

Ранее Абаскаль работал в швейцарском «Базеле», который привёл к серебряным медалям в прошлом сезоне. Напомним, Паоло Ваноли после победы в Кубке России объявил об уходе с поста главного тренера «Спаратка».