Агент Петреску рассказал о возможном возвращении тренера в Россию

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, ответил на вопрос о предложениях из России.

«Никаких контактов и переговоров с российскими клубами мы не вели. На нас пока что никто не выходил», — приводит слова Пырнэу «РБ Спорт».

Агент заявил, что у 54-летнего Дана Петреску все хорошо складывается в Румынии, поэтому сейчас нет смысла говорить о его возможном возвращении в чемпионат России, но если предложение поступит, то рассмотрим.

Ранее специалист работал в «Кубани» с 2010 по 2012 год и в 2016 году. Помимо этого, он возглавлял московское «Динамо» на протяжении двух лет (2012-2014).