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Стал известен срок контракта «Динамо» с Йокановичем

17 Июня 2022 • 14:49 Комментировать

Сербский тренер подписал двухлетнее соглашение с московским «Динамо».

По информации «РБ Спорт», сегодня, 17 июня, стороны подписали контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. В ближайшее время «бело-голубые» должны объявить официально о назначении Йокановича на пост главного тренера клуба.

53-летний специалист работал в «Уотфорде», «Фулхэме» и других командах. Последним местом работы наставника был «Шеффилд Юнайтед».

В минувшем сезоне московское «Динамо» под руководством немецкого тренера Сандро Шварца заняло второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Славиша Йоканович
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