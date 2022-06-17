Колосков поддержал идею включить клубы из ДНР и ЛНР в российские чемпионаты

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыциона о перспективах включить клубы ДНР и ЛНР в российские чемпионаты.

«Как идею это нужно поддержать. В перспективе это обязательно нужно сделать. Так же как и с Крымом. Но на сегодняшний день выполнение этой задачи исключено. Это все на будущее. В текущей ситуации ФИФА и УЕФА не разрешат допускать клубы к соревнованиям на территории Российской Федерации», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

Эксперт предложил, чтобы любые действия на эту тему выполнялись на перспективу. Колосков заявил, что РФС работает над тем, чтобы крымские команды стали играть в российских чемпионатах. Почётный президент РФС выразил полную поддержку идеи Матыцина.

Ранее министр спорта назвал включение команд из Крыма, ЛНР и ДНР государственной задачей.