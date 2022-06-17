Карасёв заявил, что на ВАР работать сложнее, чем в поле

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв поделился мнением о работе на ВАР.

«ВАР намного сложнее работы в поле. Я арбитр с 16 лет, судил на линии, потом в поле. А теперь появилась другая профессия, где совсем другие навыки», — цитирует Карасёва Sport 24.

По мнению судьи, специалистам на ВАР нужно уметь быстро принимать решения, отключив эмоции. В такие моменты тяжело, ведь от одного решения может зависеть, кто станет чемпионом или кто покинет турнир. Было бы хорошо, если бы люди приходили в судейство из детского футбола, например, когда не получилось заиграть. При этом человек уже имеет футбольную базу, разбирается в столкновениях.