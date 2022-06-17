«Урал» арендовал второго игрока в летнее трансферное окно

Пресс-служба екатеринбургского «Урала» сообщила об аренде полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова.

Сообщается, что контракт с 25-летним воспитанником «Спартака» заключен на сезон-2022/23. Полузащитник будет защищать цвета «Урала» под 10-м номером.

В прошедшем сезоне Коновалов провёл в аренде в «Ахмате». За грозненцев он провёл 27 матчей, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей.

Футболист является воспитанником «Спартака», но за основную команду Коновалов не играл. Он выступал за «Кубань» и тульский «Арсенал». Отметим, что «Рубин» в сезоне-2022/23 выступит в ФНЛ, а «Урал» - в Премьер-лиге. Ранее команда из Екатеринбурга продлила аренду вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.