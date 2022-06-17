Слуцкий: Рубин — команда Премьер-лиги

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился информацией о целях команды в новом сезоне.

«Сейчас основная задача всех нас в клубе — не понизить планку ни в чем: в медицине, питании, качестве полей, физиотерапевтах. Мы себя считаем и позиционируем командой Премьер-лиги», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Специалист уверен, что если бы не произошли непредвиденные обстоятельства, то казанцы спокойно бы боролись за пятерку в минувшем сезоне.

«Рубин» занял предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и вылетел в ФНЛ, набрав 29 очков в 30 встречах.