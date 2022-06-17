«Крылья Советов» объявили о расставании с Божином

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин покинул команду в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Божин провёл в составе «Крыльев» шесть матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Всего за два года в составе самарского клуба футболист провёл 76 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» предложили Божину продлить соглашение, однако защитник решил рассмотреть и другие варианты, так как хочет получать больше игрового времени.