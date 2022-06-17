Карасёв не верит в предвзятость судей в РПЛ

Известный российский рефери Сергей Карасёв поделился с журналистами своим мнением по поводу предвзятого судейства в российском чемпионате.

Карасёв сказал Sport24, что нам нужно забыть слово «предвзятость», так как в РПЛ её нет. Арбитр отметил, что не верит в то, что кто-то из судей способен перечеркнуть себе всю карьеру одним свистком.

«Я в это не верю, так что лучше бы смотрел в сторону психологии. Нервная система не справляется и появляются ошибки», - добавил Карасёв.

Напомним, что в прошлом сезоне у команд РПЛ было большое количество нареканий по поводу работы арбитров.