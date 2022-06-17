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Карасёв: Зарплаты судей рано или поздно должны были повыситься

17 Июня 2022 • 13:30 Комментировать

Один из самых известных российских арбитров Сергей Карасёв высказался по поводу повышения зарплаты отечественных судей со следующего сезона.

Карасёв сказал Sport24, что повышения зарплат не было с 2003 года, так что хорошо, что это всё же произошло. Столичный рефери отметил, что зарплаты судей рано или поздно должны были повыситься для того, чтобы арбитры обеспечивали себе нормальное существование.

«Хочу сказать большое спасибо судейскому комитету и клубам, которые утвердили это повышение», - добавил Карасёв.

Напомним, что со следующего сезона российским арбитрам почти в два раза повысят зарплату.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Судейство Сергей Карасёв
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